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Ciclista ferito dopo lo scontro con una Citroen a Cossato

Non ha riportato gravi lesioni

Pubblicato

5 minuti fa

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studentessa si butta da una finestra
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Incidente stradale a Cossato tra auto e bici.

Ciclista ferito dopo lo scontro con una Citroen a Cossato

Il ciclista ha sbattuto contro una Citroen condotta da una donna. Ad avere la peggio un ciclista di 56anni residente a Biella. E’ stato portato in ospedale. Ma non ha subito gravi ferite.

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