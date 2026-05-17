Attualità
Ciclista ferito dopo lo scontro con una Citroen a Cossato
Non ha riportato gravi lesioni
Incidente stradale a Cossato tra auto e bici.
Ciclista ferito dopo lo scontro con una Citroen a Cossato
Il ciclista ha sbattuto contro una Citroen condotta da una donna. Ad avere la peggio un ciclista di 56anni residente a Biella. E’ stato portato in ospedale. Ma non ha subito gravi ferite.
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