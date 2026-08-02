AttualitàFuori provincia
Ventotto scout recuperati dopo l’escursione in montagna
Intervento dell’elisoccorso
Ventotto scout recuperati dopo l’escursione in montagna.
Ventotto scout sono stati recuperati nelle Valli di Lanzo, nel Torinese, dopo essersi trovati in difficoltà durante un’escursione in montagna. L’allarme ha fatto scattare una complessa operazione di soccorso che ha coinvolto i vigili del fuoco e l’elicottero, decisivo per raggiungere rapidamente l’area impervia e riportare tutti in salvo.
L’intervento si è concluso senza conseguenze per i ragazzi, che sono stati individuati e recuperati in sicurezza. La rapidità della macchina dei soccorsi ha evitato che la situazione potesse aggravarsi, consentendo di riportare il gruppo a valle in tempi contenuti.
L’escursione e quattro ragazzi fuori strada
L’altro giorno era in programma una camminata alle cascate del Colombin. Il gruppo (28 bambini e 7 adulti) era partito e aveva camminato fino allo stop per il pranzo al sacco. Ma poi si è ritrovato completamente fuori strada, e non c’è stato più verso di orientarsi.
A quel punto, constatato che si riusciva a venire fuori dall’impasse, sono stati attivati i soccorsi attraverso il numero unico 112. Per trasportare a valle tutti i dispersi sono stati necessarui ben quattro giri dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook