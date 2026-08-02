Ventotto scout recuperati dopo l’escursione in montagna.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per i ragazzi, che sono stati individuati e recuperati in sicurezza. La rapidità della macchina dei soccorsi ha evitato che la situazione potesse aggravarsi, consentendo di riportare il gruppo a valle in tempi contenuti.

L’escursione e quattro ragazzi fuori strada

L’altro giorno era in programma una camminata alle cascate del Colombin. Il gruppo (28 bambini e 7 adulti) era partito e aveva camminato fino allo stop per il pranzo al sacco. Ma poi si è ritrovato completamente fuori strada, e non c’è stato più verso di orientarsi.

A quel punto, constatato che si riusciva a venire fuori dall’impasse, sono stati attivati i soccorsi attraverso il numero unico 112. Per trasportare a valle tutti i dispersi sono stati necessarui ben quattro giri dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco.