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Preso a pugni nel bar della stazione San Paolo

Uomo di 61 anni

Pubblicato

4 ore fa

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Preso a pugni nel bar della stazione San Paolo
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Preso a pugni nel bar della stazione San Paolo

Colpito da un pugno a un occhio nel bar della stazione San Paolo di Biella. E’ successo ieri verso le ore 15,40. L’uomo, di 61 anni, ha chiesto aiuto ai carabinieri.

A dire della vittima, sarebbe stato aggredito da un giovane senza alcun motivo. E’ stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso.

I militari dell’Arma lo hanno edotto delle facoltà di legge.

LEGGI ANCHE: Pralungo, i carabinieri salvano un cane in fuga

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1 Commento

1 Commento

  1. steap63

    9 Agosto 2026 at 22:24

    La stazione come l’atrio dell’Esselunga e i giardini antistanti sono frequentati proprio da bella gente, raccomandabile. E nessuno fa niente….

    Rispondi

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