BiellaCronaca
Preso a pugni nel bar della stazione San Paolo
Uomo di 61 anni
Preso a pugni nel bar della stazione San Paolo
Colpito da un pugno a un occhio nel bar della stazione San Paolo di Biella. E’ successo ieri verso le ore 15,40. L’uomo, di 61 anni, ha chiesto aiuto ai carabinieri.
A dire della vittima, sarebbe stato aggredito da un giovane senza alcun motivo. E’ stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso.
I militari dell’Arma lo hanno edotto delle facoltà di legge.
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1 Commento
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steap63
9 Agosto 2026 at 22:24
La stazione come l’atrio dell’Esselunga e i giardini antistanti sono frequentati proprio da bella gente, raccomandabile. E nessuno fa niente….