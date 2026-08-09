Cane in fuga lungo la strada, i carabinieri lo salvano

Era spaventato e disorientato, mentre cercava di evitare le auto che transitavano lungo la strada. Reina, un cane che si era allontanato dalla propria abitazione a Pralungo, è stato salvato da una pattuglia dei carabinieri.

È accaduto lunedì scorso, intorno alle 23. I militari erano impegnati in un normale servizio di pattugliamento quando hanno notato l’animale lungo via Garibaldi.

Il cane si muoveva impaurito tra le auto, con il rischio di essere investito o di provocare un incidente. I carabinieri si sono quindi fermati per metterlo in sicurezza.

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Reina, inizialmente spaventato, ha tentato di allontanarsi. I militari sono però riusciti a raggiungerlo e a portarlo in salvo.

A quel punto, prima di procedere con il trasferimento in canile, la pattuglia ha deciso di controllare la zona alla ricerca di qualche indizio che potesse condurre alla sua abitazione. La ricerca ha dato i suoi frutti. Nei pressi di una casa, i carabinieri hanno notato una recinzione danneggiata. Hanno suonato il campanello e, poco dopo, ha risposto la proprietaria.

La donna, ancora assonnata, non si era accorta che Reina fosse scappato. Quando ha visto il cane sano e salvo insieme ai militari, la sorpresa si è trasformata in commozione e sollievo. La proprietaria ha ringraziato i carabinieri per aver ritrovato e riportato a casa il suo amico a quattro zampe.

Il legame creato durante quella particolare operazione non si è però fermato a quella sera. Nella giornata di oggi i militari sono tornati a trovare la donna e Reina, per sincerarsi delle condizioni dell’animale.

Un’occasione che si è conclusa con una foto ricordo, a suggellare una storia a lieto fine nata durante un normale servizio di pattugliamento.

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