BIELLA – Il tempo stabile continuerà a caratterizzare il Biellese anche nella giornata di venerdì 12 giugno 2026. L’espansione dell’alta pressione sul Nord Italia garantirà infatti cieli sereni, assenza di precipitazioni e temperature pienamente estive, in un contesto meteorologico particolarmente favorevole. Le condizioni saranno ideali sia in città sia nelle vallate alpine, dove il sole accompagnerà gran parte della giornata.

Mattino: risveglio soleggiato e clima fresco

Le prime ore della giornata vedranno cieli sereni o poco nuvolosi e una buona visibilità su tutto il territorio provinciale. Le temperature minime scenderanno fino a 16°C, garantendo un clima fresco e piacevole nelle ore mattutine. I venti soffieranno moderati da Est-Nordest, contribuendo a mantenere l’atmosfera asciutta.

Pomeriggio: sole diffuso e clima ideale

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena meteorologica sul Biellese. Le temperature raggiungeranno una massima di 27°C, valore perfettamente in linea con il periodo e ideale per vivere gli spazi aperti senza eccessi di calore. Lo zero termico si porterà fino a 4032 metri, confermando la presenza di una massa d’aria stabile e relativamente mite anche in montagna.

Sera: tempo stabile e atmosfera piacevole

Le condizioni resteranno favorevoli anche nelle ore serali. I cieli si presenteranno prevalentemente sereni e il clima continuerà a essere gradevole. La ventilazione moderata proveniente da Est non porterà particolari variazioni e contribuirà a mantenere una piacevole sensazione di benessere.

Tendenza meteo Biella

Sabato 13 giugno: il fine settimana inizierà con tempo stabile e soleggiato, ideale per escursioni e attività all’aria aperta;

il fine settimana inizierà con tempo stabile e soleggiato, ideale per escursioni e attività all’aria aperta; Domenica 14 giugno: proseguirà la fase anticiclonica con sole prevalente e temperature gradevoli su tutta la provincia;

proseguirà la fase anticiclonica con sole prevalente e temperature gradevoli su tutta la provincia; Lunedì 15 giugno: l’inizio della settimana manterrà condizioni di bel tempo diffuso, con cieli sereni e assenza di precipitazioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook