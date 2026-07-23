BIELLA – L’alta pressione continuerà a garantire condizioni meteorologiche favorevoli anche su Biella nella giornata di venerdì 24 luglio. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, senza precipitazioni e con temperature in ulteriore aumento rispetto ai giorni precedenti. I valori oscilleranno tra una minima di 21°C e una massima di 30°C, regalando un clima pienamente estivo. Il quadro potrebbe però cambiare già dal fine settimana, quando aumenterà il rischio di fenomeni temporaleschi. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattinata stabile con temperature già miti

Le prime ore della giornata saranno accompagnate da condizioni ideali su tutto il Biellese. Il cielo resterà prevalentemente sereno, con soltanto qualche velatura di passaggio e un clima piacevole fin dal mattino. La temperatura minima di 21°C renderà il risveglio piuttosto mite, mentre i venti moderati da Nordest garantiranno una ventilazione costante senza particolari rinforzi. L’assenza di precipitazioni favorirà gli spostamenti e tutte le attività all’aperto.

Pomeriggio estivo con massime fino a 30°C

Durante le ore centrali il sole continuerà a dominare il panorama. La temperatura massima raggiungerà i 30°C, accompagnata da un cielo sereno o poco nuvoloso e da condizioni atmosferiche generalmente stabili. I venti continueranno a soffiare moderati da Est-Nordest, mentre lo zero termico salirà fino a circa 4.465 metri, segnale della presenza di aria molto mite anche in quota.

Serata tranquilla con qualche nube sui rilievi

Le condizioni meteorologiche rimarranno favorevoli anche dopo il tramonto. Su Biella il cielo continuerà a presentarsi poco nuvoloso, mentre solo sulle aree alpine potranno comparire locali addensamenti senza conseguenze significative. Non sono previste precipitazioni e il clima resterà gradevole.

Tendenza meteo Biella

Sabato 25 luglio: aumento della nuvolosità con possibilità di temporali, soprattutto nel pomeriggio e in serata;

aumento della nuvolosità con possibilità di temporali, soprattutto nel pomeriggio e in serata; Domenica 26 luglio: giornata più perturbata con piogge leggere, alternate a momenti di variabilità;

giornata più perturbata con piogge leggere, alternate a momenti di variabilità; Lunedì 27 luglio: ritorno del sole, con condizioni stabili e temperature nuovamente estive.

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