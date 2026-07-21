BIELLA – La giornata di mercoledì 22 luglio si presenterà nel complesso tranquilla su Biella, grazie al progressivo consolidamento dell’alta pressione sul Nord-Ovest. Dopo una mattinata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, il cielo tenderà a diventare via via più aperto nel corso del pomeriggio, mentre in serata prevarranno condizioni di tempo stabile e poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni e le temperature rimarranno pienamente estive, con una massima di 29°C e una minima di 20°C. Nessuna allerta meteo è prevista sul Biellese.

Mattinata variabile ma con tempo asciutto

Le prime ore della giornata saranno accompagnate da una moderata nuvolosità, che non impedirà comunque il passaggio di ampie schiarite. Su Biella la temperatura minima sarà di 20°C, mentre i venti deboli da Nordest garantiranno una ventilazione leggera e costante. Il quadro meteorologico resterà stabile e non sono attese precipitazioni, consentendo un avvio di giornata senza particolari criticità.

Pomeriggio con schiarite sempre più ampie

Con il passare delle ore la pressione atmosferica favorirà un ulteriore miglioramento. Le nuvole tenderanno progressivamente a dissolversi lasciando spazio a un cielo poco nuvoloso, con condizioni ideali per tutte le attività all’aperto. La temperatura massima raggiungerà i 29°C, accompagnata da un clima gradevole e asciutto. I venti continueranno a soffiare deboli da Est-Sudest, mentre lo zero termico salirà fino a circa 4.246 metri, segnale della presenza di aria mite anche in alta quota.

Serata serena e condizioni favorevoli

Nelle ore serali il miglioramento sarà ormai completo. Su Biella prevarranno ampie schiarite, con un cielo sereno o poco nuvoloso e un clima ideale per passeggiate, eventi e iniziative all’aperto. L’assenza di pioggia renderà la conclusione della giornata particolarmente piacevole.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 23 luglio: giornata poco nuvolosa, con ampie schiarite e condizioni pienamente estive;

giornata poco nuvolosa, con ampie schiarite e condizioni pienamente estive; Venerdì 24 luglio: tempo ancora poco nuvoloso, stabile e asciutto, con temperature in linea con il periodo;

tempo ancora poco nuvoloso, stabile e asciutto, con temperature in linea con il periodo; Sabato 25 luglio: possibile aumento della variabilità, con la possibilità di piogge leggere nel corso della giornata.

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