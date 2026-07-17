BIELLA – L’estate accelera nuovamente su Biella, dove la giornata di sabato 18 luglio sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e pienamente soleggiato. L’alta pressione garantirà infatti cieli sereni per l’intera giornata e non sono previste precipitazioni. A farsi sentire sarà soprattutto il caldo: la temperatura massima toccherà i 35°C, mentre la minima non scenderà sotto i 23°C. Resta inoltre prevista un’allerta per afa, con condizioni potenzialmente più disagiate nelle ore centrali del giorno.

Sabato mattina con sole e clima già caldo

La giornata inizierà sotto il segno della stabilità, con un cielo prevalentemente sereno e condizioni favorevoli su tutto il Biellese. La temperatura minima sarà di 23°C, mentre i venti deboli provenienti da Nord accompagneranno le prime ore del giorno. Con l’avanzare della mattinata le temperature aumenteranno rapidamente, preparando il terreno a un pomeriggio particolarmente caldo.

Nel pomeriggio caldo intenso: termometro a 35°C

Il momento più caldo della giornata è atteso nelle ore pomeridiane, quando la colonnina di mercurio potrà raggiungere i 35°C. Il cielo resterà sereno e soleggiato, mentre i venti diventeranno moderati da Sud-Sudest. L’elevata umidità potrà accentuare la percezione del caldo, rendendo l’afa uno degli elementi meteorologici più significativi della giornata. Sarà quindi consigliabile prestare particolare attenzione nelle ore centrali, soprattutto durante le attività fisiche o in caso di esposizione prolungata al sole.

Serata ancora stabile sul Biellese

Nessun cambiamento significativo è previsto con l’arrivo della sera. Il cielo continuerà a mantenersi prevalentemente sereno e non sono attese piogge. Le temperature diminuiranno gradualmente dopo il tramonto, pur mantenendosi su valori tipicamente estivi.

Tendenza meteo Biella

Domenica 19 luglio: proseguirà il tempo soleggiato, con una giornata stabile, asciutta e caratterizzata da temperature estive;

proseguirà il tempo soleggiato, con una giornata stabile, asciutta e caratterizzata da temperature estive; Lunedì 20 luglio: atteso un aumento della nuvolosità, con nubi sparse alternate a momenti più soleggiati nel corso della giornata;

atteso un aumento della nuvolosità, con nubi sparse alternate a momenti più soleggiati nel corso della giornata; Martedì 21 luglio: condizioni nuovamente più stabili, con cieli poco nuvolosi e prevalenza di schiarite sul Biellese.

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