BIELLA – Il caldo continuerà a caratterizzare il Biellese anche nella giornata di mercoledì 15 luglio, quando l’alta pressione garantirà ancora condizioni prevalentemente stabili. Su Biella il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, con il passaggio di velature dal pomeriggio e un graduale aumento della nuvolosità verso sera. Le precipitazioni saranno molto deboli, con un accumulo stimato di appena 0,3 millimetri, mentre le temperature resteranno elevate con una massima di 34°C e una minima di 24°C. Rimane inoltre attiva l’allerta afa.

Mattinata luminosa e clima già afoso

Le prime ore della giornata saranno accompagnate da un cielo quasi completamente sereno e da un clima pienamente estivo. La temperatura minima sarà di 24°C, valore piuttosto elevato che renderà il risveglio caldo e umido. I venti deboli da Nord-Nordest soffieranno con intensità limitata, senza apportare un reale sollievo dal caldo.

Pomeriggio con velature e temperature elevate

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il panorama, ma saranno presenti sottili velature che renderanno il cielo leggermente più opaco. La temperatura massima raggiungerà i 34°C, confermando una giornata molto calda. L’afa sarà particolarmente intensa nelle ore centrali, mentre i venti deboli da Est-Nordest manterranno condizioni di scarsa ventilazione.

In serata qualche goccia ma senza peggioramenti significativi

Tra la tarda serata e la notte aumenteranno le nubi. Su Biella potranno verificarsi precipitazioni, con quantitativi praticamente trascurabili, mentre i fenomeni più organizzati interesseranno soprattutto le aree alpine e prealpine del Piemonte.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 16 luglio: cielo con nubi sparse, alternate a schiarite e senza fenomeni significativi;

cielo con nubi sparse, alternate a schiarite e senza fenomeni significativi; Venerdì 17 luglio: possibile sviluppo di temporali, soprattutto nel pomeriggio e in serata;

possibile sviluppo di temporali, soprattutto nel pomeriggio e in serata; Sabato 18 luglio: condizioni poco nuvolose, con tempo più stabile e temperature ancora tipicamente estive.

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