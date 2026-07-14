Biella, previsioni meteo del 15 luglio 2026
Meteo Biella: mercoledì con sole e 34°C, afa intensa. Velature e piogge in serata, venerdì possibili temporali.
BIELLA – Il caldo continuerà a caratterizzare il Biellese anche nella giornata di mercoledì 15 luglio, quando l’alta pressione garantirà ancora condizioni prevalentemente stabili. Su Biella il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, con il passaggio di velature dal pomeriggio e un graduale aumento della nuvolosità verso sera. Le precipitazioni saranno molto deboli, con un accumulo stimato di appena 0,3 millimetri, mentre le temperature resteranno elevate con una massima di 34°C e una minima di 24°C. Rimane inoltre attiva l’allerta afa.
Mattinata luminosa e clima già afoso
Le prime ore della giornata saranno accompagnate da un cielo quasi completamente sereno e da un clima pienamente estivo. La temperatura minima sarà di 24°C, valore piuttosto elevato che renderà il risveglio caldo e umido. I venti deboli da Nord-Nordest soffieranno con intensità limitata, senza apportare un reale sollievo dal caldo.
Pomeriggio con velature e temperature elevate
Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il panorama, ma saranno presenti sottili velature che renderanno il cielo leggermente più opaco. La temperatura massima raggiungerà i 34°C, confermando una giornata molto calda. L’afa sarà particolarmente intensa nelle ore centrali, mentre i venti deboli da Est-Nordest manterranno condizioni di scarsa ventilazione.
In serata qualche goccia ma senza peggioramenti significativi
Tra la tarda serata e la notte aumenteranno le nubi. Su Biella potranno verificarsi precipitazioni, con quantitativi praticamente trascurabili, mentre i fenomeni più organizzati interesseranno soprattutto le aree alpine e prealpine del Piemonte.
Tendenza meteo Biella
- Giovedì 16 luglio: cielo con nubi sparse, alternate a schiarite e senza fenomeni significativi;
- Venerdì 17 luglio: possibile sviluppo di temporali, soprattutto nel pomeriggio e in serata;
- Sabato 18 luglio: condizioni poco nuvolose, con tempo più stabile e temperature ancora tipicamente estive.
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