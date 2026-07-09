BIELLA – L’estate continua a farsi sentire anche sul Biellese, dove venerdì 10 luglio sarà una giornata caratterizzata da tempo stabile, cielo poco nuvoloso e temperature elevate. A Biella il sole sarà protagonista per gran parte della giornata, con soltanto qualche addensamento previsto nelle ore serali. Non sono attese precipitazioni, ma resta attiva l’allerta afa, mentre nel fine settimana sarà opportuno seguire l’evoluzione del tempo per il possibile sviluppo di fenomeni temporaleschi.

Una mattina luminosa con clima già estivo

La giornata prenderà il via con ampie schiarite e condizioni generalmente favorevoli su tutta la provincia. La temperatura minima sarà di 24°C, indice di una notte particolarmente mite. I venti moderati da Nord-Nordest manterranno una ventilazione costante, favorendo una buona qualità dell’aria nelle prime ore del mattino.

Pomeriggio caldo con cielo poco nuvoloso

Durante il pomeriggio il sole continuerà a prevalere, accompagnato soltanto da qualche nube sparsa senza conseguenze sul fronte delle precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 34°C, confermando una giornata molto calda. Le condizioni di afa saranno percepibili soprattutto nei centri urbani e nelle aree meno ventilate. I venti moderati da Nordest contribuiranno solo in parte ad attenuare il caldo.

Serata tranquilla con qualche nube in più

Con il passare delle ore aumenteranno leggermente gli addensamenti nuvolosi, ma il tempo resterà asciutto e stabile. La serata sarà ideale per eventi e attività all’aperto, con temperature ancora piacevoli e assenza di fenomeni significativi.

Tendenza meteo Biella

Sabato 11 luglio: tempo variabile, con possibili temporali, soprattutto nel pomeriggio e in serata;

tempo variabile, con possibili temporali, soprattutto nel pomeriggio e in serata; Domenica 12 luglio: ritorno di condizioni soleggiate, con ampie schiarite e clima gradevole;

ritorno di condizioni soleggiate, con ampie schiarite e clima gradevole; Lunedì 13 luglio: ancora bel tempo, con prevalenza di sole e temperature estive.

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