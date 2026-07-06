BIELLA – La settimana si apre con condizioni meteorologiche favorevoli anche su Biella, dove martedì 7 luglio sarà dominato dall’alta pressione. Il quadro previsto indica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, accompagnati da qualche velatura in transito soltanto nelle ore serali. Il tempo rimarrà stabile per tutta la giornata, senza precipitazioni, mentre le temperature torneranno a salire fino a 34°C. Sarà invece presente l’allerta per afa, a causa del caldo che tornerà a farsi sentire soprattutto durante il pomeriggio. La tendenza per i giorni successivi resta favorevole, con solo lievi variazioni della nuvolosità.

Mattino: sole e temperature in rapido aumento

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da ampie schiarite e cielo sereno o poco nuvoloso, condizioni che garantiranno un risveglio piacevole su tutta la provincia biellese. La temperatura minima sarà di 21°C, mentre i venti moderati da Nord-Nordest manterranno l’aria piuttosto asciutta, favorendo una buona visibilità anche lungo i rilievi e nelle aree pedemontane.

Pomeriggio: caldo estivo e tempo stabile

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a prevalere, con poche nubi innocue che non avranno effetti sul tempo. La temperatura massima raggiungerà i 34°C, rendendo le ore centrali della giornata le più calde. I venti moderati da Est-Nordest contribuiranno solo in parte ad attenuare la sensazione di calore. Per questo motivo sarà opportuno limitare l’esposizione prolungata al sole e mantenere una corretta idratazione, soprattutto per anziani e bambini. Resta infatti attiva l’allerta afa.

Sera: velature in transito ma nessun peggioramento

Con l’arrivo della sera aumenteranno le velature di alta quota, destinate però a transitare rapidamente senza determinare precipitazioni. Il cielo si manterrà quindi solo parzialmente velato, mentre il clima resterà asciutto e favorevole alle attività all’aperto. Le temperature diminuiranno gradualmente dopo il tramonto, regalando un clima più gradevole.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 8 luglio: giornata soleggiata con il passaggio di alcune velature, ma senza piogge;

giornata soleggiata con il passaggio di alcune velature, ma senza piogge; Giovedì 9 luglio: condizioni poco nuvolose, con temperature ancora pienamente estive;

condizioni poco nuvolose, con temperature ancora pienamente estive; Venerdì 10 luglio: tempo ancora stabile e poco nuvoloso, con soltanto locali annuvolamenti di passaggio.

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