BIELLA – Dopo una lunga fase dominata dal caldo intenso, il meteo di Biella per mercoledì 1 luglio vedrà un lieve cambiamento dovuto all’indebolimento dell’alta pressione. La giornata inizierà con condizioni abbastanza tranquille, ma nelle ore pomeridiane l’atmosfera diventerà più instabile, favorendo la formazione di rovesci e locali temporali prima di un rapido miglioramento in serata. Le temperature rimarranno comunque elevate, con una massima di 32°C e una minima di 24°C, mentre resta in vigore l’allerta afa, indice di un disagio fisico che continuerà a interessare soprattutto le ore più calde della giornata. Lo zero termico si porterà fino a circa 3.994 metri.

Mattino: nuvolosità irregolare ma con ampie schiarite

La giornata prenderà il via con cieli poco nuvolosi, intervallati da momenti di maggiore soleggiamento. Le condizioni saranno inizialmente favorevoli per le attività all’aperto, con temperature già elevate fin dalle prime ore. I venti soffieranno debolmente da Est-Sudest, contribuendo a mantenere una sensazione di caldo afoso tipica di questo periodo.

Pomeriggio: sviluppo di nubi e possibili temporali

Con il passare delle ore il quadro meteorologico subirà un’evoluzione. L’aumento dell’instabilità favorirà infatti la formazione di nubi più compatte, associate a rovesci e temporali sparsi, soprattutto tra il pomeriggio e il tardo pomeriggio. Le precipitazioni previste saranno generalmente contenute, con accumuli medi intorno ai 2 millimetri, ma localmente i fenomeni potranno risultare più intensi e accompagnati da brevi raffiche di vento. Nel pomeriggio i venti ruoteranno dai quadranti orientali, provenendo da Est-Nordest con intensità moderata.

Sera: miglioramento rapido e ritorno del cielo sereno

L’instabilità tenderà rapidamente ad attenuarsi dopo il tramonto. I rovesci lasceranno spazio a schiarite sempre più ampie, fino a condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso nel corso della serata. Il miglioramento permetterà un finale di giornata più stabile, anche se il clima resterà caldo e piuttosto umido.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 2 luglio: l’instabilità sarà ormai alle spalle e il tempo tornerà stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature nuovamente in aumento;

l’instabilità sarà ormai alle spalle e il tempo tornerà stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature nuovamente in aumento; Venerdì 3 luglio: proseguirà una fase pienamente estiva, caratterizzata da sole prevalente, caldo intenso e assenza di precipitazioni;

proseguirà una fase pienamente estiva, caratterizzata da sole prevalente, caldo intenso e assenza di precipitazioni; Sabato 4 luglio: il fine settimana inizierà con condizioni meteorologiche stabili, cielo in prevalenza sereno e temperature ancora elevate, ideali per le attività all’aperto.

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