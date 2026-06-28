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Successo a Biella per il Concertozzo: venduti  11mila biglietti

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Successo a Biella per il Concertozzo: venduti  11mila biglietti

Grande debutto in Piemonte per il “Concertozzo”, l’evento ideato da Elio e le Storie Tese che da cinque anni riesce a fondere straordinariamente grande musica e profondo impegno sociale. L’edizione di quest’anno ha registrato un vero e proprio boom di presenze, superando gli 11mila biglietti venduti.

La manifestazione si conferma un punto di riferimento fondamentale per il territorio, grazie al coinvolgimento attivo di numerose realtà locali che si occupano quotidianamente di disabilità e autismo.

La manifestazione ha animato la città di Biella alternando momenti di riflessione a grande spettacolo.

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