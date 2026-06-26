BIELLA – Il meteo di Biella per sabato 27 giugno conferma una fase di piena estate caratterizzata da temperature molto elevate, sole prevalente e forte afa. L’alta pressione continuerà a dominare il Nord-Ovest italiano garantendo una giornata stabile e asciutta, ma accompagnata da valori termici particolarmente elevati. La temperatura minima si attesterà intorno ai 27°C, mentre la massima raggiungerà i 37°C, rendendo questa una delle giornate più calde della settimana.

Mattino: sole e temperature elevate già dalle prime ore

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite su Biella e sui comuni circostanti. Le temperature partiranno da valori già molto elevati e il caldo sarà percepibile sin dalle prime ore del mattino. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordest, mantenendo comunque condizioni generalmente stabili.

Pomeriggio: Biella sfiora i 37°C

Nel pomeriggio il Biellese vivrà il momento più caldo della giornata. Le temperature toccheranno i 37°C, mentre il tasso di umidità aumenterà la sensazione di afa soprattutto nei centri urbani e nelle aree meno ventilate. Il sole resterà protagonista per gran parte della giornata, con qualche nube di passaggio sulle aree montane senza conseguenze sul piano delle precipitazioni.

Sera: clima ancora caldo e qualche nube sui rilievi

In serata potranno transitare modesti addensamenti sulle zone alpine e prealpine, ma il tempo rimarrà stabile. Anche dopo il tramonto le temperature continueranno a mantenersi elevate, favorendo una nuova notte tropicale, fenomeno sempre più frequente durante queste ondate di caldo.

Tendenza meteo Biella

Domenica 28 giugno: giornata variabile con qualche nube in più e possibilità di isolati temporali serali sui rilievi;

giornata variabile con qualche nube in più e possibilità di isolati temporali serali sui rilievi; Lunedì 29 giugno: prevalenza di sole e nuvolosità irregolare, con condizioni generalmente stabili;

prevalenza di sole e nuvolosità irregolare, con condizioni generalmente stabili; Martedì 30 giugno: cieli poco nuvolosi e ritorno di un quadro meteorologico più tranquillo.

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