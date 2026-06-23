BIELLA – Sarà una giornata tipicamente estiva quella che attende il Biellese nella giornata di mercoledì 24 giugno 2026. L’alta pressione continuerà a garantire condizioni generalmente stabili, con cieli poco nuvolosi e precipitazioni praticamente assenti in pianura. Il caldo resterà protagonista, accompagnato da condizioni di afa moderata, con temperature che raggiungeranno i 34°C nelle ore più calde. Qualche nube in più potrà interessare le aree montane nel pomeriggio, senza però coinvolgere in modo significativo i centri abitati del fondovalle.

Mattino: sole e clima già estivo

La mattinata si aprirà con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite su tutto il territorio biellese. Le temperature partiranno da una minima di 26°C, valore decisamente elevato per le ore notturne, confermando la presenza di una massa d’aria molto calda. I venti moderati da Nordest contribuiranno a mantenere l’aria leggermente più ventilata rispetto ai giorni precedenti.

Pomeriggio: caldo intenso e qualche nube di passaggio

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a prevalere, anche se saranno possibili alcuni annuvolamenti sparsi soprattutto verso le aree montane e prealpine. La temperatura massima raggiungerà i 34 gradi, accompagnata da elevati tassi di umidità che aumenteranno la sensazione di caldo percepito. Le precipitazioni previste sono praticamente irrilevanti, con appena 0,3 millimetri complessivi.

Sera: nuvolosità variabile ma senza fenomeni significativi

Con il passare delle ore serali la nuvolosità potrà aumentare leggermente, ma senza conseguenze sul fronte delle precipitazioni. Il clima resterà mite e gradevole, ideale per attività all’aperto e manifestazioni serali. Le temperature si manterranno superiori alle medie stagionali anche dopo il tramonto.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 25 giugno: cieli poco nuvolosi, caldo diffuso e assenza di precipitazioni;

cieli poco nuvolosi, caldo diffuso e assenza di precipitazioni; Venerdì 26 giugno: condizioni molto simili, con sole prevalente e temperature elevate;

condizioni molto simili, con sole prevalente e temperature elevate; Sabato 27 giugno: possibile transito di qualche velatura sparsa, ma il tempo rimarrà nel complesso asciutto e stabile.

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