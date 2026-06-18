Biella, previsioni meteo del 19 giugno 2026
Meteo Biella per il 19 giugno: sole pieno, temperature fino a 35°C e allerta afa. Weekend stabile e soleggiato grazie all’alta pressione.
BIELLA – Il caldo continua a intensificarsi sul Biellese. Le previsioni meteo per venerdì 19 giugno indicano una giornata dominata dall’alta pressione, con sole splendente, assenza di precipitazioni e temperature molto elevate. La colonnina di mercurio potrà raggiungere i 35°C, rendendo Biella una delle aree più calde del Piemonte. È inoltre prevista una allerta afa, che richiederà particolare attenzione durante le ore centrali della giornata.
Mattino: cielo sereno e temperature già elevate
Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da condizioni pienamente estive. Il cielo si presenterà sereno e la temperatura minima non scenderà sotto i 23°C. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordest, mantenendo una leggera ventilazione nelle ore mattutine.
Pomeriggio: picco del caldo sul Biellese
Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere indisturbato su tutta la provincia. Le temperature raggiungeranno una massima di 35°C, con valori percepiti superiori a causa dell’umidità presente nei bassi strati dell’atmosfera. Lo zero termico salirà fino a 4.192 metri, quota tipica delle più intense fasi anticicloniche estive. I venti moderati da Sud-Sudovest non saranno sufficienti a mitigare il caldo.
Sera: condizioni stabili e caldo persistente
Anche la serata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature rimarranno elevate fino a tarda sera, con un lento calo termico dopo il tramonto. Non sono previste precipitazioni né fenomeni significativi.
Tendenza meteo Biella
- Sabato 20 giugno: tempo generalmente poco nuvoloso, con temperature ancora elevate;
- Domenica 21 giugno: condizioni stabili e cieli prevalentemente sereni accompagneranno la giornata;
- Lunedì 22 giugno: l’alta pressione continuerà a garantire tempo soleggiato e clima molto caldo su tutto il Biellese.
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