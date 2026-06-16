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Traffico in tilt con il ponte della tangenziale di Biella chiuso

Le foto delle code

Pubblicato

28 secondi fa

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Disagi oggi pomeriggio per chi deve entrare a Biella. Ma già negli altri giorni si erano verificate code. Chilometri di code per entrare in città.

Con la chiusura del ponte della tangenziale, il traffico va in tilt.

La chiusura parziale del ponte della tangenziale fa “arrabbiare” il comune di Biella con Anas. Non mancano le polemiche per una decisione destinata a far discutere. Dal 16 giugno al 31 luglio partiranno infatti i lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione sul ponte sul torrente Cervo, al km 15 della SS758 “Masserano-Mongrando” (ex SP142/A), e per consentire l’intervento verrà attivato il senso unico di marcia da Biella verso Chiavazza/Cossato, con divieto di transito in direzione del centro città.

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