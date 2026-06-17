BIELLA – L’estate accelera sul Biellese. Le previsioni meteo per giovedì 18 giugno indicano una giornata caratterizzata da cieli poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e temperature particolarmente elevate che porteranno il termometro fino a 35°C. La presenza dell’alta pressione garantirà tempo stabile su tutto il territorio, mentre l’allerta afa segnala condizioni di disagio fisico nelle ore più calde della giornata.

Mattino: cielo sereno e caldo già dalle prime ore

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da condizioni di stabilità atmosferica e ampie schiarite. La temperatura minima si attesterà attorno ai 23°C, valore decisamente elevato per il periodo e indice di una notte particolarmente mite. I venti moderati provenienti da Nordest contribuiranno a mantenere l’aria relativamente asciutta.

Pomeriggio: picchi di 35 gradi sul Biellese

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il quadro meteorologico. Le temperature raggiungeranno i 35°C, rendendo questa una delle giornate più calde del periodo. Lo zero termico salirà fino a 4.300 metri, confermando la presenza di aria molto calda anche in alta quota. I venti soffieranno moderati da Est-Sudest, senza però apportare un significativo sollievo dal caldo.

Sera: condizioni stabili e caldo persistente

Anche durante la serata il cielo si manterrà generalmente poco nuvoloso. Le temperature resteranno elevate dopo il tramonto, soprattutto nei centri abitati e nelle aree di fondovalle, dove il calore accumulato durante il giorno verrà smaltito lentamente.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 19 giugno: attese condizioni di cielo poco nuvoloso, con clima ancora molto caldo;

attese condizioni di cielo poco nuvoloso, con clima ancora molto caldo; Sabato 20 giugno: giornata pienamente soleggiata e stabile su tutto il Biellese;

giornata pienamente soleggiata e stabile su tutto il Biellese; Domenica 21 giugno: ancora sole e temperature elevate, senza particolari variazioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook