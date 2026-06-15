BIELLA – La settimana prosegue con condizioni tipicamente estive su Biella e sul territorio biellese. Le previsioni per martedì 16 giugno 2026 confermano infatti una giornata caratterizzata da sole prevalente, temperature elevate e assenza di precipitazioni, grazie alla persistente influenza dell’alta pressione sul Nord Italia. Il contesto meteorologico sarà ideale per attività all’aperto, escursioni e appuntamenti estivi.

Mattino: cielo sereno e clima già mite

La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi, accompagnati da temperature minime intorno ai 20°C. I venti moderati provenienti da Nordest favoriranno una buona ventilazione e una sensazione di clima gradevole nelle prime ore del giorno.

Pomeriggio: caldo estivo e velature in transito

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il quadro meteorologico, anche se saranno possibili leggere velature di passaggio. Le temperature saliranno fino a raggiungere una massima di 31°C, regalando una giornata dal sapore pienamente estivo. Lo zero termico raggiungerà quota 3.880 metri, segnale della presenza di aria molto mite anche in montagna.

Sera: tempo asciutto e temperature gradevoli

La serata trascorrerà all’insegna della stabilità atmosferica. Le velature tenderanno gradualmente a dissolversi lasciando spazio a condizioni generalmente serene. Il clima resterà piacevole e adatto alle attività all’aperto.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 17 giugno: mercoledì vedrà ancora cieli poco nuvolosi e temperature estive, con condizioni favorevoli su tutta la provincia;

mercoledì vedrà ancora cieli poco nuvolosi e temperature estive, con condizioni favorevoli su tutta la provincia; Giovedì 18 giugno: giovedì proseguirà la fase stabile con tempo generalmente poco nuvoloso e valori termici superiori alle medie stagionali;

giovedì proseguirà la fase stabile con tempo generalmente poco nuvoloso e valori termici superiori alle medie stagionali; Venerdì 19 giugno: per venerdì è attesa una maggiore variabilità atmosferica con la possibilità di deboli piogge sparse, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

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