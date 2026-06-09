BIELLA – La giornata di mercoledì 10 giugno si presenterà nel complesso favorevole sul Biellese grazie alla presenza dell’alta pressione, che continuerà a garantire condizioni generalmente stabili. A differenza di altre aree del Piemonte, sul territorio biellese non sono previste precipitazioni significative e il cielo si manterrà prevalentemente poco nuvoloso per gran parte della giornata. Le temperature resteranno gradevoli, senza eccessi di caldo, mentre la ventilazione nord-orientale contribuirà a mantenere una buona qualità dell’aria.

Mattino: avvio soleggiato e temperature miti

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli poco nuvolosi e ampie schiarite. La temperatura minima si attesterà intorno ai 20°C, valore che conferma una notte piuttosto mite per il periodo. I venti moderati da Est-Nordest accompagneranno il risveglio senza particolari criticità.

Pomeriggio: sole e qualche nube innocua

Nel corso delle ore centrali potranno svilupparsi alcuni addensamenti nuvolosi soprattutto sulle aree montane e pedemontane. Tuttavia il rischio di precipitazioni rimarrà molto basso e il sole continuerà a prevalere sulla maggior parte del territorio. La temperatura massima raggiungerà i 27°C, garantendo un clima piacevole e ideale per attività all’aperto.

Sera: tempo stabile e cieli poco nuvolosi

In serata il cielo si presenterà nuovamente poco nuvoloso con ampie aperture. La ventilazione da Nord-Nordest tenderà a mantenersi moderata, favorendo una sensazione di maggiore freschezza rispetto alle ore più calde della giornata. Lo zero termico salirà fino a circa 3.383 metri, mantenendosi su valori elevati per la stagione.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 11 giugno: il cielo si presenterà poco nuvoloso con tempo stabile;

il cielo si presenterà poco nuvoloso con tempo stabile; Venerdì 12 giugno: è attesa una giornata pienamente soleggiata e molto gradevole;

è attesa una giornata pienamente soleggiata e molto gradevole; Sabato 13 giugno: il sole continuerà a dominare lo scenario meteorologico con temperature in lieve aumento e assenza di precipitazioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook