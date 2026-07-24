BIELLA – Dopo una parentesi di tempo stabile, anche su Biella è atteso un graduale cambiamento delle condizioni meteorologiche. Le previsioni per sabato 25 luglio indicano una giornata che inizierà con cieli poco nuvolosi, ma nel corso delle ore assisterà a un progressivo aumento della copertura nuvolosa fino all’arrivo delle prime deboli piogge dal pomeriggio. Nel complesso sono previsti circa 5 millimetri di precipitazioni, con la possibilità di rovesci e locali temporali soprattutto tra la sera e la notte. Le temperature subiranno una lieve flessione, con valori compresi tra 20°C e 25°C. Non sono presenti allerte meteo sul territorio.

Mattinata ancora tranquilla con ampie schiarite

Le prime ore della giornata offriranno ancora condizioni piuttosto favorevoli. Su Biella il cielo si presenterà poco nuvoloso, con il sole che riuscirà a farsi spazio tra le nubi e un clima già mite fin dal mattino. La temperatura minima di 20°C garantirà un risveglio gradevole, mentre i venti moderati da Nordest manterranno una ventilazione costante. Le precipitazioni resteranno assenti durante gran parte della mattinata.

Nuvolosità in aumento e piogge nel pomeriggio

Il cambiamento sarà più evidente dalla seconda parte della giornata. L’arrivo di aria più umida determinerà un progressivo aumento delle nubi, che diventeranno compatte nel corso del pomeriggio favorendo le prime piogge deboli sul Biellese. La temperatura massima si fermerà intorno ai 25°C, risultando inferiore rispetto ai giorni precedenti. I venti continueranno a soffiare moderati da Est-Nordest, mentre lo zero termico si attesterà a circa 4.137 metri, segnale di un’atmosfera ancora relativamente mite in quota.

Serata instabile con possibili rovesci e temporali

Le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare ulteriormente nelle ore serali. L’aumento dell’instabilità potrà favorire rovesci e temporali, soprattutto sulle aree pedemontane e alpine, con fenomeni che localmente potranno interessare anche la città e la pianura circostante. Pur non essendo previste criticità particolari, sarà consigliabile seguire gli aggiornamenti meteo se si hanno programmi all’aperto.

Tendenza meteo Biella

Domenica 26 luglio: ancora piogge, con tempo variabile e condizioni instabili;

ancora piogge, con tempo variabile e condizioni instabili; Lunedì 27 luglio: ritorno del sole, accompagnato da un deciso miglioramento;

ritorno del sole, accompagnato da un deciso miglioramento; Martedì 28 luglio: cielo poco nuvoloso, con clima estivo e temperature gradevoli.

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