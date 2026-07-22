BIELLA – L’estate prosegue senza particolari scossoni sul Biellese. Le previsioni per giovedì 23 luglio indicano una giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, condizioni meteorologiche stabili e assenza di precipitazioni. L’alta pressione continuerà infatti a dominare lo scenario sul Nord-Ovest, favorendo un clima tipicamente estivo con temperature comprese tra 20°C e 31°C. Nessuna allerta meteo è prevista, mentre tra sabato e domenica potrebbe aumentare la variabilità.

Mattinata luminosa e clima piacevole

Il giovedì inizierà con condizioni ideali su gran parte del territorio biellese. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con una buona presenza di sole fin dalle prime ore della giornata. La temperatura minima di 20°C garantirà un risveglio gradevole, mentre i venti deboli da Nordest contribuiranno a mantenere una piacevole ventilazione. L’assenza di precipitazioni renderà favorevoli gli spostamenti e le attività all’aria aperta.

Pomeriggio pienamente estivo con massime di 31°C

Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico resterà stabile. Il sole continuerà a prevalere, accompagnato soltanto dal passaggio di qualche nube poco significativa. La temperatura massima raggiungerà i 31°C, segnando una delle giornate più calde della settimana. I venti tenderanno a disporsi da Est, con intensità moderata, mentre lo zero termico salirà fino a circa 3.981 metri, confermando condizioni di atmosfera stabile anche sulle quote alpine.

Serata tranquilla e senza pioggia

Le condizioni atmosferiche non subiranno variazioni significative nelle ore serali. Su Biella continueranno a prevalere ampie schiarite, con un cielo poco nuvoloso e temperature in graduale diminuzione. Anche in serata non sono previste precipitazioni, favorendo eventi, passeggiate e iniziative all’aperto.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 24 luglio: giornata poco nuvolosa, con tempo stabile e temperature ancora elevate;

giornata poco nuvolosa, con tempo stabile e temperature ancora elevate; Sabato 25 luglio: aumento della variabilità, con possibilità di temporali nelle ore pomeridiane o serali;

aumento della variabilità, con possibilità di temporali nelle ore pomeridiane o serali; Domenica 26 luglio: ritorno a condizioni poco nuvolose, con ampie schiarite e clima estivo.

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