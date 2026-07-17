Dentro le dipendenze: il percorso di rinascita. La cooperativa “Il Punto”

A “Between Two Pills” Francesco Chellini intervista Monica Carnevali, che lavora nel campo delle dipendenze dal 1991 e da circa 22 anni è responsabile della struttura di reinserimento socio-lavorativo di Costa del Vernato.

La cooperativa “Il Punto” nasce nel 1986, inizialmente come associazione, su iniziativa dei familiari di persone con disturbo da uso di sostanze. L’attività residenziale prende avvio con la struttura di Bioglio e oggi la cooperativa opera attraverso tre sedi: Bioglio, Ivrea e Biella. Le strutture accolgono e seguono persone con disturbo da uso di sostanze e autori di reato, accompagnandole in un percorso di cura che ha tra i principali obiettivi il raggiungimento della consapevolezza dell’origine e della complessità della dipendenza.

La struttura di reinserimento socio-lavorativo di Costa del Vernato, in particolare, accoglie pazienti che hanno già raggiunto e consolidato l’astinenza e desiderano intraprendere un percorso di reinserimento nella società e nel mondo del lavoro. Ogni progetto è personalizzato, costruito sulle risorse della persona, con l’obiettivo di favorirne l’autonomia e il distacco dalla subcultura della tossicodipendenza.

Nel corso della puntata parleremo di dipendenze, percorsi terapeutici, reinserimento sociale e lavorativo, del ruolo della famiglia e delle sfide che ogni giorno affrontano sia i professionisti sia le persone che scelgono di ricostruire la propria vita.

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