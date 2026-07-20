BIELLA – Dopo una fase caratterizzata da una maggiore variabilità, martedì 21 luglio il tempo tornerà gradualmente a stabilizzarsi anche su Biella. L’espansione dell’alta pressione favorirà infatti un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli poco nuvolosi e soltanto qualche addensamento nelle prime ore della giornata. Non sono previste precipitazioni e il clima si presenterà piacevole, con una temperatura massima di 30°C e una minima di 22°C. Nessuna allerta meteo è prevista sul territorio biellese.

Le prime ore della giornata tra qualche nube e ampie schiarite

Il martedì inizierà con una situazione meteorologica tranquilla. Nel corso della mattinata potranno transitare alcune nubi sparse, soprattutto nelle prime ore, ma il sole riuscirà progressivamente a guadagnare spazio. La temperatura minima si attesterà sui 22°C, mentre i venti moderati da Nordest contribuiranno a mantenere un clima gradevole e ben ventilato. Con il progressivo aumento della pressione atmosferica, la nuvolosità tenderà rapidamente a dissolversi.

Pomeriggio stabile e temperature pienamente estive

Nel pomeriggio il miglioramento sarà ormai consolidato. Il cielo si presenterà prevalentemente poco nuvoloso, favorendo condizioni ideali per tutte le attività all’aperto. La temperatura massima raggiungerà i 30°C, senza eccessi di caldo grazie alla ventilazione moderata proveniente da Est-Nordest. Lo zero termico salirà fino a circa 3.957 metri, confermando la presenza di aria mite anche sulle quote alpine.

Serata serena e clima piacevole

Con il tramonto il cielo diventerà sereno o poco nuvoloso, regalando una serata stabile e asciutta su Biella e nel resto del territorio. L’assenza di precipitazioni e le temperature ancora gradevoli renderanno favorevoli gli eventi all’aperto e le attività serali.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 22 luglio: giornata con nubi sparse, alternate a lunghe fasi soleggiate e senza precipitazioni;

giornata con nubi sparse, alternate a lunghe fasi soleggiate e senza precipitazioni; Giovedì 23 luglio: condizioni soleggiate e stabili, con cielo in prevalenza sereno e temperature in lieve aumento;

condizioni soleggiate e stabili, con cielo in prevalenza sereno e temperature in lieve aumento; Venerdì 24 luglio: ancora tempo soleggiato, con clima estivo e condizioni favorevoli su tutto il Biellese.

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