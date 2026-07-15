BIELLA – La giornata di giovedì 16 luglio sarà caratterizzata da un tempo variabile su Biella, con un temporaneo aumento della nuvolosità nelle ore centrali e qualche debole pioggia nel pomeriggio, prima di un rapido miglioramento serale. Le precipitazioni saranno limitate, con un accumulo stimato intorno a 1 millimetro, mentre il caldo continuerà a farsi sentire con una temperatura massima di 33°C e una minima di 23°C. Resta inoltre attiva l’allerta afa, segno che il clima rimarrà afoso soprattutto nelle ore più calde.

Mattinata tranquilla con nubi in graduale aumento

Le prime ore della giornata saranno accompagnate da condizioni generalmente stabili. Il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso, ma con il trascorrere delle ore la copertura aumenterà progressivamente. La temperatura minima sarà di 23°C, mentre i venti deboli da Nord garantiranno una ventilazione appena percepibile.

Pomeriggio con qualche pioggia ma fenomeni di breve durata

Durante il pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e saranno possibili deboli precipitazioni, destinate comunque a esaurirsi rapidamente. La temperatura massima raggiungerà i 33°C, mantenendo condizioni di caldo intenso. I venti deboli da Sud-Sudest accompagneranno la seconda parte della giornata, mentre l’umidità renderà il clima particolarmente afoso.

Schiarite in serata e ritorno del tempo stabile

Con il passare delle ore il cielo tenderà ad aprirsi nuovamente. Le precipitazioni lasceranno spazio a rapidi rasserenamenti, riportando condizioni generalmente asciutte e più favorevoli per le attività serali.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 17 luglio: tempo variabile, ma senza fenomeni diffusi e con ampie schiarite;

tempo variabile, ma senza fenomeni diffusi e con ampie schiarite; Sabato 18 luglio: giornata soleggiata, stabile e dal clima estivo;

giornata soleggiata, stabile e dal clima estivo; Domenica 19 luglio: ancora sole prevalente, con temperature elevate e condizioni favorevoli.

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