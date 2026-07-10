BIELLA – L’atmosfera sul Biellese inizia a mostrare i primi segnali di instabilità dopo diversi giorni dominati dall’alta pressione. Sabato 11 luglio sarà una giornata dal doppio volto: il mattino trascorrerà con cieli poco o parzialmente nuvolosi, mentre nel pomeriggio l’aumento della nuvolosità potrà favorire rovesci e temporali locali. Sono attesi circa 5 millimetri di pioggia, in un contesto comunque ancora molto caldo, con temperature fino a 32°C. Resta inoltre attiva l’allerta afa.

Mattinata tranquilla con temperature in rapido aumento

La giornata inizierà con condizioni generalmente stabili. Il cielo si presenterà poco nuvoloso, lasciando spazio a lunghi momenti di sole che accompagneranno le prime ore del weekend. La temperatura minima sarà di 21°C, mentre i venti deboli da Nordest contribuiranno a mantenere un clima gradevole durante il mattino.

Pomeriggio più instabile: possibili rovesci e temporali

Nel corso delle ore centrali e pomeridiane l’atmosfera diventerà progressivamente più instabile. La formazione di nubi più compatte potrà favorire rovesci anche a carattere temporalesco, fenomeni che interesseranno soprattutto le aree pedemontane e montane del Biellese. La temperatura massima raggiungerà i 32°C, con condizioni di afa ancora percepibili prima dell’arrivo delle eventuali precipitazioni.

Migliora in serata

Dopo l’eventuale passaggio dei temporali, il tempo tenderà rapidamente a migliorare. Nel corso della serata sono attese ampie schiarite, con il ritorno di condizioni asciutte e un graduale calo delle temperature, rendendo il clima più piacevole rispetto alle ore centrali della giornata.

Tendenza meteo Biella

Domenica 12 luglio: ritorno del bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima ideale per le attività all’aperto;

ritorno del bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima ideale per le attività all’aperto; Lunedì 13 luglio: condizioni poco nuvolose, con tempo stabile e temperature estive;

condizioni poco nuvolose, con tempo stabile e temperature estive; Martedì 14 luglio: ancora cielo poco nuvoloso, senza variazioni significative e con clima generalmente stabile.

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