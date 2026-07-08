Vigilante aggredito all’Esselunga dal ladro di birre.

Aveva sorpreso un uomo di origine marocchina mentre tentava di uscire dall’Esselunga di Biella con alcune birre nascoste nello zaino. Alla richiesta di esibire il contenuto dello zaino l’uomo di origine marocchina avrebbe spintonato il vigilante. E poi si era dato alla fuga abbandonando la refurtiva.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ora l’uomo rischia una denuncia per rapina improrpia.

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