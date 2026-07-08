AttualitàBiella
Vigilante aggredito all’Esselunga dal ladro di birre
Individuato un uomo di origine marocchina che ora rischia la denuncia
Vigilante aggredito all’Esselunga dal ladro di birre.
Aveva sorpreso un uomo di origine marocchina mentre tentava di uscire dall’Esselunga di Biella con alcune birre nascoste nello zaino. Alla richiesta di esibire il contenuto dello zaino l’uomo di origine marocchina avrebbe spintonato il vigilante. E poi si era dato alla fuga abbandonando la refurtiva.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ora l’uomo rischia una denuncia per rapina improrpia.
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Bb68
8 Luglio 2026 at 16:57
sveva sete ma ci sono le fontane senza rischiare