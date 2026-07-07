BIELLA – L’estate prosegue senza particolari incertezze sul Biellese. Mercoledì 8 luglio sarà una giornata caratterizzata da tempo stabile, cielo sereno o poco nuvoloso e assenza di precipitazioni, grazie al consolidamento dell’alta pressione sul Nord Italia. Le temperature torneranno a salire, pur mantenendosi su valori più contenuti rispetto ad altre zone del Piemonte, con una massima prevista di 32°C. Resta comunque presente l’allerta afa, soprattutto durante le ore centrali della giornata.

Mattinata: cielo sereno e clima gradevole

Le prime ore del mattino saranno accompagnate da ampie schiarite e da un’atmosfera stabile su tutto il territorio biellese. La temperatura minima sarà di 22°C, mentre i venti deboli da Sud favoriranno condizioni di generale tranquillità. Il sole sarà protagonista fin dall’alba, con ottima visibilità sia in città sia nelle vallate circostanti.

Pomeriggio: sole prevalente e caldo in aumento

Nel corso del pomeriggio il tempo rimarrà soleggiato, con qualche nube poco significativa e nessun rischio di pioggia. La temperatura massima raggiungerà i 32°C, valori tipicamente estivi ma senza eccessi. I venti moderati da Sud-Sudest accompagneranno le ore più calde della giornata, mentre l’afa potrà risultare più intensa nelle aree urbanizzate. Sarà quindi consigliabile evitare un’esposizione prolungata al sole nelle ore centrali e mantenere una corretta idratazione.

Sera: condizioni ancora stabili

La serata trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi, senza variazioni significative del quadro meteorologico. Le temperature diminuiranno gradualmente, regalando un clima più piacevole rispetto alle ore pomeridiane. Non sono previste precipitazioni né fenomeni di rilievo.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 9 luglio: ancora soleggiato, con temperature estive e cielo in prevalenza sereno;

ancora soleggiato, con temperature estive e cielo in prevalenza sereno; Venerdì 10 luglio: giornata inizialmente stabile, ma con possibili rovesci o temporali nel corso della giornata;

giornata inizialmente stabile, ma con possibili rovesci o temporali nel corso della giornata; Sabato 11 luglio: ritorno del sole per gran parte della giornata, con la possibilità di temporali nelle ore serali, soprattutto sulle zone montane.

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