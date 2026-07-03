BIELLA – L’estate prosegue senza particolari cambiamenti anche sul Biellese. Sabato 4 luglio sarà una giornata caratterizzata da tempo stabile, cieli poco nuvolosi e assenza di precipitazioni, grazie alla presenza dell’alta pressione che continuerà a proteggere il Nord-Ovest. Soltanto lungo i rilievi alpini potrà svilupparsi qualche nube nel corso della giornata, ma sulla città e sulle aree di pianura il sole sarà il protagonista. Le temperature torneranno a salire fino a valori pienamente estivi, accompagnate da una moderata ventilazione orientale.

Mattino: sole prevalente e clima piacevole

Le prime ore della giornata vedranno cieli sereni o poco nuvolosi, con condizioni ideali per gli spostamenti e le attività all’aria aperta. La temperatura minima sarà di 22°C, garantendo un risveglio gradevole e senza particolari eccessi di caldo. I venti moderati da Nordest manterranno l’aria asciutta e contribuiranno a rendere il clima particolarmente confortevole.

Pomeriggio: caldo estivo ma senza eccessi

Con il passare delle ore il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico sul Biellese. Qualche nube potrà svilupparsi in prossimità delle aree montane, mentre sulla città non sono previste piogge. La temperatura massima raggiungerà i 32°C, accompagnata da venti moderati provenienti ancora da Est-Nordest. Lo zero termico salirà fino a 4.208 metri, segnale della persistenza dell’alta pressione sul territorio.

Sera: cielo poco nuvoloso e atmosfera tranquilla

Anche durante la sera le condizioni rimarranno stabili. Il cielo si presenterà poco nuvoloso, con ampie schiarite e temperature in graduale diminuzione dopo il tramonto. L’assenza di fenomeni significativi renderà favorevole la serata per eventi, passeggiate e attività all’aperto. Non sono previste allerte meteo, anche se il caldo continuerà a farsi sentire nelle ore centrali della giornata.

Tendenza meteo Biella

Domenica 5 luglio: giornata poco nuvolosa, con ampie schiarite e clima ancora estivo;

giornata poco nuvolosa, con ampie schiarite e clima ancora estivo; Lunedì 6 luglio: il tempo resterà soleggiato e stabile, con temperature in lieve aumento durante il pomeriggio;

il tempo resterà soleggiato e stabile, con temperature in lieve aumento durante il pomeriggio; Martedì 7 luglio: proseguiranno condizioni di bel tempo, con sole prevalente e assenza di precipitazioni.

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