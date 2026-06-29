BIELLA – Dopo diversi giorni dominati dal caldo intenso, il tempo su Biella mostrerà i primi segnali di cambiamento nella giornata di martedì 30 giugno. L’alta pressione continuerà a garantire condizioni generalmente estive, ma il progressivo ingresso di aria più umida favorirà un aumento dell’instabilità soprattutto nelle ore pomeridiane. La giornata sarà caratterizzata da temperature elevate, afa e dalla possibilità di rovesci o temporali sparsi, soprattutto nelle aree pedemontane e montane del Biellese.

Mattino stabile con ampie schiarite

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente stabili. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 23°C, garantendo un risveglio già decisamente mite. I venti saranno deboli dai quadranti Nord-Nordovest, con atmosfera inizialmente tranquilla e visibilità buona.

Pomeriggio più instabile: possibili rovesci e temporali

Con il passare delle ore la situazione tenderà a cambiare. Il forte riscaldamento del suolo e l’ingresso di correnti più umide favoriranno un rapido aumento della nuvolosità. Nel Biellese potranno svilupparsi rovesci e temporali sparsi, soprattutto nelle zone più vicine ai rilievi. Sono previsti accumuli medi attorno ai 3 millimetri di pioggia, ma localmente i fenomeni potranno risultare più intensi. La temperatura massima raggiungerà comunque i 33°C, mantenendo elevato il disagio fisico dovuto all’afa.

Sera con fenomeni in attenuazione

Nel corso della serata le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. I venti, moderati da Sudest, accompagneranno il progressivo miglioramento del quadro meteorologico.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 1 luglio : tempo variabile con possibilità di nuovi rovesci o temporali, soprattutto nelle ore più calde;

: tempo variabile con possibilità di nuovi rovesci o temporali, soprattutto nelle ore più calde; Giovedì 2 luglio: ritorno di condizioni più stabili e prevalentemente soleggiate;

ritorno di condizioni più stabili e prevalentemente soleggiate; Venerdì 3 luglio: giornata estiva con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature ancora elevate.

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