BIELLA – La provincia di Biella si prepara ad affrontare una giornata tipicamente estiva e particolarmente calda. Le previsioni meteo per venerdì 26 giugno 2026 indicano infatti tempo stabile, assenza di precipitazioni e temperature fino a 37°C, valori che porteranno il territorio biellese tra le zone più calde del Piemonte. L’alta pressione continua infatti a dominare lo scenario meteorologico regionale, garantendo condizioni di stabilità ma favorendo anche un marcato aumento della sensazione di afa.

Mattino: sole e temperature in rapido aumento

Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da cieli poco nuvolosi e ampie schiarite. Il sole accompagnerà l’intera mattinata, mentre i valori termici saliranno rapidamente. I venti soffieranno debolmente da Nord, contribuendo a mantenere un’atmosfera stabile e asciutta.

Pomeriggio: punte di 37°C e caldo opprimente

Nel pomeriggio Biella vivrà il momento più caldo della giornata. Le temperature potranno raggiungere i 37°C, rendendo il clima particolarmente afoso. Nonostante qualche nube di passaggio sulle aree alpine, il territorio cittadino e le pianure circostanti resteranno sotto il dominio del sole. L’allerta afa rappresenta il principale elemento di attenzione della giornata. I venti diventeranno moderati da Sudest, ma non saranno sufficienti a mitigare il caldo.

Sera: clima ancora molto caldo

Anche in serata le temperature si manterranno elevate. Il cielo rimarrà generalmente poco nuvoloso e il raffreddamento notturno sarà limitato. Le minime previste attorno ai 24°C confermano condizioni da piena estate e una notte particolarmente calda.

Tendenza meteo Biella

Sabato 27 giugno: possibili nubi sparse, soprattutto nelle ore centrali della giornata, ma senza fenomeni significativi;

possibili nubi sparse, soprattutto nelle ore centrali della giornata, ma senza fenomeni significativi; Domenica 28 giugno: tempo generalmente soleggiato o poco nuvoloso, con temperature ancora elevate;

tempo generalmente soleggiato o poco nuvoloso, con temperature ancora elevate; Lunedì 29 giugno: aumento della variabilità atmosferica con la possibilità di temporali serali, specialmente nelle zone montane e pedemontane.

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