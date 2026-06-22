Addio a Walter Zignone: aveva 58 anni.

Addio a Walter Zignone: aveva 58 anni

Walter Zignone si è spento all’età di 58 anni. A darne il triste annuncio sono la moglie Nadia, i figli Ilaria e Nicolò, il fratello Sergio con la sua famiglia, insieme a cognate, cognati e parenti tutti.

A Walter Zignone sarà impartita la Santa Benedizione martedì 23 giugno presso il Tempio Crematorio di Biella. Successivamente, le sue ceneri riposeranno nel cimitero di Botto, a Valdilana, nella tomba di famiglia.

La famiglia ha inoltre voluto esprimere un particolare ringraziamento al personale sanitario dei reparti di Chirurgia d’urgenza e Gastroenterologia dell’Ospedale Molinette di Torino per le cure e l’assistenza ricevute.

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