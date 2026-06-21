Ragazzino gli strappa le pizze dalle mani e si dà alla fuga

Non denaro, non gioielli e nemmeno uno smartphone. Stavolta il bottino era decisamente più originale: due pizze appena sfornate.

Ruba le pizze da asporto a un uomo in via Galilei

L’insolito episodio, raccontato da un conoscente della vittima del furto, è avvenuto nella serata di giovedì in via Galilei, a Biella.

Secondo quanto riferito, un uomo di circa quarant’anni era appena uscito da una pizzeria con due cartoni fumanti tra le mani, pronto a portare a casa la cena. Sul marciapiede sarebbe però stato avvicinato da un ragazzino, apparentemente sui 16 anni, che gli avrebbe rivolto qualche domanda. L’uomo non avrebbe dato particolare peso alla richiesta, intenzionato a proseguire per la propria strada.

A quel punto, però, il giovane è passato repentinamente all’azione: con un gesto rapido gli ha strappato dalle mani entrambe le pizze, per poi mettersi immediatamente a correre.

La fuga a bordo del monopattino di un amico

Una fuga durata pochissimo a piedi. Dopo pochi metri, infatti, il presunto autore del furto è stato raggiunto da un amico – un presunto complice? – a bordo di un monopattino elettrico. I due sono quindi scappati insieme, portando in salvo il prezioso bottino gastronomico e lasciando il malcapitato a bocca aperta per l’insolito furto appena subito.

Probabilmente alla luce dell’esiguità del bottino, l’uomo non ha nemmeno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Dopo qualche istante di incredulità, rassegnato, è semplicemente rientrato nella pizzeria e per farsi preparare altre due pizze.

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