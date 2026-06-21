Trasportava ovuli di coca su un’auto a noleggio, arrestato

Trasportava ovuli di coca su un’auto a noleggio.

Trasportava ovuli di coca su un’auto a noleggio

Spettacolare operazione della squadra mobile in pieno giorno: gli agenti della questura di Biella hanno intercettato e arrestato un giovane uomo che trasportava droga.

È successo poco dopo le 11 di giovedì a San Giacomo di Masserano. I poliziotti in borghese hanno bloccato una vettura presa a noleggio e fermato il conducente, che evidentemente stavano tenendo d’occhio, per poi dedicarsi a un’accurata perquisizione del veicolo. Gli investigatori della mobile hanno letteralmente “smontato” pezzo dopo pezzo gli interni dell’auto e i loro sforzi alla fine hanno portato i risultati. Occultati all’interno, infatti, sarebbero stati trovati degli ovuli – una quindicina – contenenti cocaina. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata e nei confronti del giovane uomo, residente all’estero, sono scattate le manette e l’arresto, convalidato nella giornata di venerdì in tribunale, dove il ragazzo ha patteggiato la pena con sospensione condizionale.

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