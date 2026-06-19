BIELLA – Una delle giornate più calde di questa prima parte d’estate è attesa sul Biellese. Le previsioni meteo per sabato 20 giugno confermano infatti sole prevalente, assenza di precipitazioni e temperature eccezionalmente elevate, con valori che raggiungeranno i 36°C. L’alta pressione continuerà a dominare il Piemonte garantendo condizioni di stabilità atmosferica e cieli generalmente sereni.

Mattino: sole e clima già caldo

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi e da temperature già elevate per il periodo. I venti moderati da Nordest manterranno inizialmente l’aria relativamente gradevole, ma il riscaldamento sarà rapido già dalla tarda mattinata.

Pomeriggio: punte di 36 gradi e forte disagio da afa

Nel pomeriggio Biella raggiungerà la temperatura massima prevista di 36°C, uno dei valori più elevati registrati negli ultimi giorni. I venti da Est non riusciranno a contenere la sensazione di caldo, mentre lo zero termico a 4.245 metri testimonia la presenza di aria molto calda anche in quota. La sensazione percepita potrebbe risultare superiore ai valori registrati dai termometri.

Sera: tempo stabile e temperature ancora elevate

Anche dopo il tramonto le temperature rimarranno piuttosto elevate, con una sensazione di caldo persistente. Il cielo resterà generalmente poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni.

Tendenza meteo Biella

Domenica 21 giugno: condizioni ancora poco nuvolose, con temperature elevate e clima estivo;

condizioni ancora poco nuvolose, con temperature elevate e clima estivo; Lunedì 22 giugno: possibile aumento della variabilità pomeridiana e rischio di qualche locale episodio temporalesco nelle aree montane;

possibile aumento della variabilità pomeridiana e rischio di qualche locale episodio temporalesco nelle aree montane; Martedì 23 giugno: nuvolosità irregolare ma senza fenomeni significativi, in un contesto ancora caldo.

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