Auto si schianta contro il muro in autostrada, morto un 45enne.

Auto si schianta contro il muro in autostrada, morto un 45enne

Un francese di 45 anni è morto nella mattinata di ieri, mercoledì 17 giugno 2026, sull’autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco, in direzione Torino. L’incidente è avvenuto al confine tra Carema e Quincinetto, poco prima dello svincolo di Quincinetto.

L’uomo era alla guida di una Dacia quando il veicolo è finito contro il muro di protezione che costeggia la carreggiata. L’allarme è scattato intorno alle 11 e la macchina dei soccorsi si è attivata in pochi minuti.

Soccorsi mobilitati anche dall’alto

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 Azienda Zero, con il supporto dell’elisoccorso. Il personale medico ha tentato a lungo di rianimare il conducente, ma le manovre non sono bastate a salvarlo: il 45enne è morto sul luogo dell’incidente.

Nell’area dello schianto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, con l’elicottero Drago del comando provinciale e le squadre dei distaccamenti di Ivrea e Aosta. A loro è spettata la messa in sicurezza della vettura e del tratto interessato. Lo riporta Notizia Oggi

Autostrada chiusa e traffico deviato

Per consentire soccorsi, rilievi e rimozione del mezzo, la tratta tra Pont-Saint-Martin e Quincinetto è stata chiusa. I veicoli sono stati indirizzati sulla statale 26, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona.

La dinamica è ora al vaglio della polizia stradale di Pont-Saint-Martin, incaricata degli accertamenti. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è anche un malore del conducente prima dell’impatto contro la barriera.

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