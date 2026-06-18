Fuori provincia
Auto si schianta contro il muro in autostrada, morto un 45enne
Tragedia
Auto si schianta contro il muro in autostrada, morto un 45enne.
Auto si schianta contro il muro in autostrada, morto un 45enne
Un francese di 45 anni è morto nella mattinata di ieri, mercoledì 17 giugno 2026, sull’autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco, in direzione Torino. L’incidente è avvenuto al confine tra Carema e Quincinetto, poco prima dello svincolo di Quincinetto.
L’uomo era alla guida di una Dacia quando il veicolo è finito contro il muro di protezione che costeggia la carreggiata. L’allarme è scattato intorno alle 11 e la macchina dei soccorsi si è attivata in pochi minuti.
Soccorsi mobilitati anche dall’alto
Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 Azienda Zero, con il supporto dell’elisoccorso. Il personale medico ha tentato a lungo di rianimare il conducente, ma le manovre non sono bastate a salvarlo: il 45enne è morto sul luogo dell’incidente.
Nell’area dello schianto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, con l’elicottero Drago del comando provinciale e le squadre dei distaccamenti di Ivrea e Aosta. A loro è spettata la messa in sicurezza della vettura e del tratto interessato. Lo riporta Notizia Oggi
Autostrada chiusa e traffico deviato
Per consentire soccorsi, rilievi e rimozione del mezzo, la tratta tra Pont-Saint-Martin e Quincinetto è stata chiusa. I veicoli sono stati indirizzati sulla statale 26, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona.
La dinamica è ora al vaglio della polizia stradale di Pont-Saint-Martin, incaricata degli accertamenti. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è anche un malore del conducente prima dell’impatto contro la barriera.
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