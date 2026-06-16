BIELLA – Una giornata pienamente estiva attende il Biellese. Le previsioni meteo per mercoledì 17 giugno 2026 indicano infatti tempo stabile, sole prevalente e temperature elevate, con valori massimi che potranno raggiungere i 34°C. L’alta pressione continuerà a dominare lo scenario atmosferico favorendo condizioni generalmente serene e molto calde. È inoltre prevista un’allerta afa, legata alle temperature elevate e alla sensazione di caldo percepito.

Mattino: sole e temperature già elevate

Fin dalle prime ore della giornata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su Biella e sul territorio provinciale. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 21°C, mentre i venti soffieranno debolmente da Est-Sudest.

Pomeriggio: caldo intenso e valori fino a 34 gradi

Durante il pomeriggio il sole sarà protagonista assoluto e le temperature saliranno rapidamente. La massima raggiungerà i 34°C, rendendo questa una delle giornate più calde della settimana. Lo zero termico si porterà fino a 4.059 metri, confermando la presenza di aria molto mite anche alle quote più elevate. I venti diventeranno moderati dai quadranti Sudest.

Sera: clima ancora caldo e cieli sereni

Anche nelle ore serali il tempo resterà stabile e asciutto. I cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi e il caldo accumulato durante il giorno renderà l’atmosfera ancora piuttosto mite.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 18 giugno: giovedì saranno possibili nubi sparse, ma in un contesto generalmente stabile e asciutto;

giovedì saranno possibili nubi sparse, ma in un contesto generalmente stabile e asciutto; Venerdì 19 giugno: venerdì il cielo presenterà ancora qualche passaggio nuvoloso alternato a schiarite;

venerdì il cielo presenterà ancora qualche passaggio nuvoloso alternato a schiarite; Sabato 20 giugno: sabato torneranno condizioni pienamente soleggiate con clima estivo e temperature elevate.

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