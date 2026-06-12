BIELLA – Il fine settimana inizierà con condizioni pienamente estive sul Biellese. Le previsioni per sabato 13 giugno 2026 indicano infatti una giornata caratterizzata da sole splendente, temperature elevate e clima particolarmente caldo, grazie alla persistenza dell’alta pressione sul Nord Italia. Le condizioni saranno favorevoli per attività all’aperto, ma l’aumento delle temperature porterà anche una situazione di afa, segnalata nelle previsioni come elemento da monitorare soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Mattino: cielo sereno e temperature in rapido aumento

Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi e da condizioni atmosferiche molto stabili. Le temperature minime si manterranno attorno ai 19°C, mentre i venti soffieranno debolmente da Nord-Nordest, garantendo inizialmente una sensazione di relativa freschezza.

Pomeriggio: picco del caldo con massime fino a 33 gradi

Durante il pomeriggio il sole sarà assoluto protagonista e le temperature subiranno un deciso aumento. La colonnina di mercurio raggiungerà i 33°C, valori superiori alle medie climatiche del periodo e tipici delle giornate più calde dell’estate. Lo zero termico si porterà fino a 4168 metri, evidenziando l’afflusso di aria molto mite anche in quota. I venti, moderati da Sud-Sudest, contribuiranno solo in parte ad attenuare la sensazione di caldo.

Sera: clima ancora caldo e cieli sereni

La serata sarà caratterizzata da cieli sereni e da temperature ancora elevate anche dopo il tramonto. Il caldo accumulato durante la giornata renderà l’atmosfera particolarmente mite, soprattutto nelle aree urbane e nei fondovalle.

Tendenza meteo Biella

Domenica 14 giugno: domenica il tempo resterà poco nuvoloso, con temperature ancora elevate e condizioni generalmente stabili;

domenica il tempo resterà poco nuvoloso, con temperature ancora elevate e condizioni generalmente stabili; Lunedì 15 giugno: lunedì proseguirà la fase di stabilità atmosferica con sole prevalente e qualche nube di passaggio nelle ore pomeridiane;

lunedì proseguirà la fase di stabilità atmosferica con sole prevalente e qualche nube di passaggio nelle ore pomeridiane; Martedì 16 giugno: martedì si conferma un quadro poco nuvoloso, con clima ancora caldo e senza fenomeni significativi al momento previsti.

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