BIELLA – L’alta pressione torna a consolidarsi sul Piemonte e favorisce una nuova giornata di tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche su Biella. Le previsioni per mercoledì 29 luglio 2026 indicano un avvio di giornata con qualche nube sparsa, destinata però a lasciare rapidamente spazio a cieli più sereni. Non sono previste precipitazioni e le temperature resteranno elevate, con valori compresi tra una minima di 23°C e una massima di 33°C. Il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto nelle ore centrali, motivo per cui permane l’allerta meteo per afa.

Mattinata con nubi sparse e clima già molto caldo

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da condizioni generalmente stabili. Su Biella il cielo sarà poco nuvoloso, con la presenza di qualche addensamento nelle ore mattutine che tenderà a dissolversi rapidamente grazie al rinforzo dell’alta pressione. La temperatura minima di 23°C renderà il risveglio già decisamente mite, mentre i venti deboli da Est-Sudest garantiranno una ventilazione limitata. Con il passare delle ore il sole prenderà il sopravvento su tutto il territorio biellese.

Pomeriggio stabile con temperature fino a 33°C

Nel corso del pomeriggio il tempo si presenterà pienamente estivo. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e la temperatura massima raggiungerà i 33°C, favorendo una sensazione di caldo intenso soprattutto nei centri urbani e nelle aree meno ventilate. I venti diventeranno moderati da Sud-Sudest, ma non saranno sufficienti a mitigare sensibilmente l’afa. Lo zero termico salirà fino a circa 4.632 metri, confermando la persistenza di aria molto calda anche in quota. Per chi trascorrerà molte ore all’aperto sarà consigliabile evitare gli sforzi fisici nelle ore più calde e mantenersi ben idratato.

Serata serena e condizioni favorevoli per le attività all’aperto

Dopo il miglioramento registrato nel pomeriggio, la serata sarà dominata dal bel tempo. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno, con temperature ancora elevate ma più gradevoli rispetto alle ore centrali. Non sono previsti fenomeni e il clima resterà ideale per passeggiate, manifestazioni ed eventi estivi.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 30 luglio: giornata soleggiata, con cielo sereno e temperature pienamente estive;

giornata soleggiata, con cielo sereno e temperature pienamente estive; Venerdì 31 luglio: ancora sole e caldo, con valori termici elevati e assenza di precipitazioni;

ancora sole e caldo, con valori termici elevati e assenza di precipitazioni; Sabato 1 agosto: il tempo resterà stabile e soleggiato, con clima estivo e condizioni ideali per le attività all’aperto.

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