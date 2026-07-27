BIELLA – L’alta pressione continuerà a dominare il Piemonte e garantirà una giornata di tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche su Biella. Per martedì 28 luglio le previsioni indicano cieli poco nuvolosi per l’intera giornata, senza precipitazioni e con temperature in ulteriore aumento. I valori saranno compresi tra una minima di 21°C e una massima di 31°C, condizioni che hanno portato all’emissione di un’allerta meteo per afa. Soltanto tra la sera e la notte potranno comparire alcuni addensamenti nuvolosi, senza conseguenze sul fronte delle piogge.

Mattinata stabile con sole e temperature già elevate

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche favorevoli su tutto il Biellese. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, mentre la temperatura minima di 21°C renderà il risveglio già piuttosto caldo. I venti moderati da Est contribuiranno a mantenere una leggera ventilazione, senza però attenuare in modo significativo la sensazione di afa durante le ore centrali. Chi dovrà trascorrere molto tempo all’aperto dovrà prestare particolare attenzione all’idratazione e all’esposizione al sole.

Pomeriggio caldo con massime fino a 31°C

Nel corso della giornata il quadro meteorologico rimarrà stabile. La temperatura massima raggiungerà i 31°C, accompagnata da un cielo ancora poco nuvoloso e da condizioni asciutte su tutto il territorio. Il sole sarà protagonista per gran parte del pomeriggio, favorendo un clima pienamente estivo. I venti continueranno a soffiare moderati da Est, mentre lo zero termico salirà fino a circa 4.949 metri, confermando la presenza di aria molto calda anche sulle quote alpine.

Serata tranquilla con qualche nube in più

Nelle ore serali il tempo resterà stabile. Qualche addensamento nuvoloso potrà interessare il cielo, ma non sono previste precipitazioni e le condizioni rimarranno favorevoli per eventi, passeggiate e attività all’aperto. Il caldo tenderà ad attenuarsi solo lentamente dopo il tramonto.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 29 luglio: cielo variabile con nubi sparse, ma senza fenomeni significativi;

cielo variabile con nubi sparse, ma senza fenomeni significativi; Giovedì 30 luglio: giornata poco nuvolosa e soleggiata, con temperature ancora elevate;

giornata poco nuvolosa e soleggiata, con temperature ancora elevate; Venerdì 31 luglio: prevalenza di sole, clima stabile e caldo estivo.

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