Addio a Maria Luisa Siciliano: 65 anni

Circondata dall’amore dei suoi cari si è spenta Maria Luisa Siciliano ad appena 65 anni. Lascia il marito Antonio, il figlio Luca con Samantha, la mamma Immacolata, i fratelli Tiziana e Nicola. Il funerale sarà celebrato stamattina a Occhieppo Supeiore nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano. La famiglia ringrazia il dottor Massimo Rossetti, le infermiere del territorio e il reparto di dialisi, nefrologia e medicina C dell’ospedale di Ponderano per le cure prestate. La famiglia chiede non fiori ma aiuti al progetto “Una goccia per un sorriso” a cura della Pro loco di Ponderano

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