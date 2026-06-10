BIELLA – Il ritorno dell’alta pressione garantirà una giornata pienamente estiva anche sul Biellese. Le previsioni per giovedì 11 giugno 2026 indicano infatti cieli sereni o poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e temperature in aumento, in un contesto atmosferico stabile e favorevole. Dopo le recenti fasi di variabilità, il territorio biellese potrà beneficiare di condizioni ideali sia in città sia nelle vallate alpine, con un quadro meteo destinato a mantenersi positivo anche nei giorni successivi.

Mattino: sole e aria fresca nelle vallate

La giornata inizierà con ampie schiarite e cielo sereno. Le temperature minime si porteranno intorno ai 16°C, garantendo un clima fresco ma gradevole nelle prime ore del giorno. I venti soffieranno debolmente da Sud, senza particolari rinforzi.

Pomeriggio: clima ideale e massime fino a 26 gradi

Nel pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena meteorologica sul Biellese. Le temperature raggiungeranno una massima di 26°C, valore che segnerà una giornata dal sapore pienamente estivo ma senza eccessi di calore. Lo zero termico salirà fino a circa 3255 metri, favorendo condizioni stabili anche in montagna.

Sera: tempo stabile e cielo sereno

Le ore serali saranno caratterizzate da condizioni meteorologiche tranquille. Il cielo resterà poco nuvoloso o completamente sereno e non sono previste precipitazioni. I venti tenderanno a disporsi da Est con intensità moderata, mantenendo un clima piacevole e asciutto.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 12 giugno: ancora una giornata dominata dal sole, con temperature stabili e atmosfera asciutta;

ancora una giornata dominata dal sole, con temperature stabili e atmosfera asciutta; Sabato 13 giugno: proseguiranno le condizioni di bel tempo grazie alla persistente presenza dell’alta pressione sul Nord Italia;

proseguiranno le condizioni di bel tempo grazie alla persistente presenza dell’alta pressione sul Nord Italia; Domenica 14 giugno: il weekend si concluderà con cieli sereni e clima gradevole, ideale per escursioni sulle montagne biellesi e attività all’aperto.

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