Auto contro moto a Bollengo: muore motociclista biellese

È un motociclista di 53 anni residente nel biellese la vittima dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio martedì 23 giugno a Bollengo. Era a bordo della sua moto quando si è scontrato con un pick up. È stato sbalzato finendo a terra. Il sinistro è avvento sulla statale 228.

Sul posto è giunto anche l’elisoccorso. Troppo gravi le ferite riportate nell’urto.

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