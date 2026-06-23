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Auto contro moto a Bollengo: muore motociclista biellese

Tragedia oggi pomeriggio. La vittima aveva 53 anni

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9 secondi fa

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È un motociclista di 53 anni residente nel biellese la vittima dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio martedì 23 giugno a Bollengo. Era a bordo della sua moto quando si è scontrato con un pick up. È stato sbalzato finendo a terra. Il sinistro è avvento sulla statale 228.

Sul posto è giunto anche l’elisoccorso. Troppo gravi le ferite riportate nell’urto.

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