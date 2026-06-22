BIELLA – Anche sul territorio biellese la giornata di lunedì 23 giugno sarà dominata da condizioni di assoluta stabilità atmosferica. Le previsioni meteo indicano infatti cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con assenza totale di precipitazioni e clima tipicamente estivo. La presenza dell’anticiclone garantirà sole pieno e temperature molto elevate, con un contesto termico ben sopra la media del periodo.

Mattino caldo e stabile

La giornata inizierà con cielo completamente sereno o al massimo lievemente velato. Le temperature minime si manterranno intorno ai 25°C, valori molto elevati per la zona pedemontana. I venti soffieranno deboli da Est-Nordest, contribuendo a mantenere condizioni stabili ma con crescente sensazione di afa nelle zone di fondovalle.

Pomeriggio molto caldo: fino a 36°C

Nel pomeriggio il caldo raggiungerà l’apice. Le temperature massime toccheranno i 36°C, con condizioni di forte disagio da caldo soprattutto nei centri urbani e nelle aree più basse della provincia. I venti ruoteranno da Sudest, restando deboli o moderati. Lo zero termico vicino ai 4390 metri conferma la massa d’aria estremamente calda presente sull’intero Nord Italia.

Serata ancora stabile ma con nubi in aumento

In serata si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità, senza però alcun rischio di pioggia. Il tempo resterà asciutto e stabile anche durante la notte. Le temperature caleranno lentamente, mantenendosi comunque su valori superiori alla media.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 24 giugno: sole prevalente e caldo intenso;

sole prevalente e caldo intenso; Giovedì 25 giugno: ancora condizioni stabili con lieve variabilità sui rilievi;

ancora condizioni stabili con lieve variabilità sui rilievi; Venerdì 26 giugno: tempo in gran parte soleggiato e temperature elevate

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