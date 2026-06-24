Indifferenziato ogni 15 giorni, ecco i 40 comuni biellesi coinvolti da luglio.

Indifferenziato ogni 15 giorni, ecco i 40 comuni biellesi coinvolti da luglio

Dal 1º luglio cambiano le abitudini di migliaia di famiglie biellesi. La cadenza di raccolta dell’indifferenziato non sarà più ogni settimana ma una volta ogni quindici giorni in ben 40 comuni del territorio.

La novità, destinata a incidere sulla gestione quotidiana dei rifiuti, è frutto di un contratto di servizio redatto da Cosrab e approvato dai sindaci dei comuni. L’obiettivo è chiaro: ridurre ulteriormente la quantità di rifiuto non riciclabile prodotto dai cittadini, incentivando una raccolta differenziata sempre più accurata.

A partire dal prossimo mese, la raccolta dell’indifferenziato passerà quindi a cadenza quindicinale nei comuni di Andorno Micca, Benna, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Crevacuore, Donato, Dorzano, Graglia, Lessona, Magnano, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quaregna Cerreto, Salussola, Sandigliano, Sostegno, Tavigliano, Valdengo, Valdilana, Valle San Nicolao, Verrone, Villa del Bosco, Viverone, Zimone e Zubiena.

Per accompagnare i cittadini in questo cambiamento, molti sindaci stanno organizzando incontri pubblici aperti alla popolazione. Inoltre, sui siti internet comunali e attraverso i canali informativi locali vengono trasmesse tutte le indicazioni utili per comprendere le nuove modalità di conferimento e i calendari aggiornati della raccolta.

Non mancheranno comunque le eccezioni pensate per le situazioni più “delicate”. Il nuovo sistema non penalizzerà infatti le famiglie che hanno necessità di smaltire pannolini e pannoloni. I cittadini interessati potranno richiedere, a seconda dei comuni, un bidoncino dedicato a uso privato oppure utilizzare i contenitori di prossimità messi a disposizione.

In entrambi i casi sarà garantito il passaggio settimanale del servizio.

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