AttualitàCircondario
“Le pecore sono al sole” e chiamano i carabinieri
L’allarme lanciato ieri da una persona preoccupata per le condizioni degli animali
“Le pecore sono al sole” e chiamano i carabinieri.
L’altro giorno un cittadino biellese ha chiamato i carabinieri in quanto transitando da un paese limitrofo a Biella ha notato alcune pecore al sole. Sul posto si sono recati i carabinieri. Gli animali avevano a disposizione l’ombra delle piante per ripararsi e acqua a sufficienza. Inoltre erano accuditi dal titolare dell’azienda agricola.
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