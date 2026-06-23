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“Le pecore sono al sole” e chiamano i carabinieri

L’allarme lanciato ieri da una persona preoccupata per le condizioni degli animali

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8 secondi fa

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“Le pecore sono al sole” e chiamano i carabinieri.

L’altro giorno un cittadino biellese ha chiamato i carabinieri in quanto transitando da un paese limitrofo a Biella ha notato alcune pecore al sole. Sul posto si sono recati i carabinieri. Gli animali avevano a disposizione l’ombra delle piante per ripararsi e acqua a sufficienza. Inoltre erano accuditi dal titolare dell’azienda agricola.

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