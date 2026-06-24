BIELLA – Su Biella il quadro meteorologico per giovedì 25 giugno sarà dominato dall’anticiclone, responsabile di una giornata stabile, asciutta e particolarmente calda. Le temperature raggiungeranno i 36°C, rendendo questa una delle giornate più roventi dell’attuale fase estiva. Anche in questo caso resta attiva l’allerta afa, principale fattore di attenzione per residenti e turisti.

Mattino: partenza soleggiata e clima già caldo

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi o sereni su tutto il Biellese. I venti soffieranno deboli da Sud-Est, mentre la temperatura minima non scenderà sotto i 26°C, configurando una vera e propria notte tropicale. Fin dalle prime ore si percepirà una sensazione di caldo diffuso.

Pomeriggio: punte di 36°C e afa intensa

Nelle ore centrali il sole continuerà a splendere indisturbato. La temperatura massima raggiungerà i 36°C, con condizioni di forte disagio bioclimatico soprattutto nei centri urbani. Le precipitazioni resteranno assenti e il tempo sarà ideale per attività all’aperto, purché si evitino le fasce orarie più calde della giornata. Sulle montagne biellesi potrà svilupparsi qualche nube in più durante il pomeriggio, senza particolari conseguenze sulle aree di pianura.

Sera: qualche nube ma tempo asciutto

Con il tramonto potranno transitare modesti addensamenti nuvolosi, senza fenomeni associati. La serata resterà stabile e molto mite, con temperature ancora elevate. Il quadro generale continuerà a essere dominato dall’alta pressione.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 26 giugno: prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, con caldo ancora intenso e valori superiori alle medie stagionali;

prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, con caldo ancora intenso e valori superiori alle medie stagionali; Sabato 27 giugno: giornata stabile e asciutta con sole prevalente e qualche nube innocua nel pomeriggio;

giornata stabile e asciutta con sole prevalente e qualche nube innocua nel pomeriggio; Domenica 28 giugno: scenario pienamente estivo: sole dominante, temperature elevate e afa ancora presente soprattutto nelle ore centrali.

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