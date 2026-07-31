BIELLA – Il primo fine settimana di agosto si aprirà con condizioni meteorologiche favorevoli su tutto il Biellese. Le previsioni per sabato 1 agosto 2026 confermano il ritorno di una giornata stabile e soleggiata, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione che continuerà a proteggere il Piemonte. Su Biella il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, senza rischio di precipitazioni, mentre le temperature oscilleranno tra una minima di 24°C e una massima di 33°C. Rimane in vigore l’allerta per afa, soprattutto nelle ore centrali del giorno.

Mattinata luminosa e clima già caldo

Il sabato inizierà con un’atmosfera tipicamente estiva. Su Biella il sole sarà protagonista fin dalle prime ore, accompagnato da cieli sereni o poco nuvolosi e da una temperatura minima di 24°C, che renderà il risveglio già mite. I venti deboli da Ovest-Sudovest favoriranno una leggera ventilazione, mantenendo comunque una sensazione di caldo diffuso. Le condizioni saranno ideali per escursioni, passeggiate o attività all’aria aperta, soprattutto durante la mattinata.

Pomeriggio stabile con sole e massime di 33°C

Nelle ore centrali il tempo non subirà variazioni significative. La temperatura massima raggiungerà i 33°C, mentre il cielo continuerà a presentarsi prevalentemente sereno. L’assenza di piogge permetterà di trascorrere il pomeriggio senza particolari preoccupazioni dal punto di vista meteorologico. Nel corso del pomeriggio i venti moderati da Est renderanno l’aria leggermente più movimentata rispetto al mattino, pur senza attenuare completamente il caldo. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.421 metri, confermando condizioni ancora molto miti anche alle quote alpine.

Serata tranquilla e ideale per le iniziative estive

Le condizioni di stabilità proseguiranno anche dopo il tramonto. Il cielo resterà poco nuvoloso, con temperature ancora piacevoli e un clima favorevole per eventi, sagre, concerti e cene all’aperto organizzati nel territorio biellese.

Tendenza meteo Biella

Domenica 2 agosto: il cielo sarà poco nuvoloso, con sole prevalente e temperature ancora elevate;

il cielo sarà poco nuvoloso, con sole prevalente e temperature ancora elevate; Lunedì 3 agosto: è attesa una maggiore variabilità, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti ma senza precipitazioni significative;

è attesa una maggiore variabilità, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti ma senza precipitazioni significative; Martedì 4 agosto: torneranno condizioni poco nuvolose, accompagnate da un clima stabile e caldo.

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