BIELLA – Dopo diversi giorni dominati dal sole e dal caldo intenso, il tempo sul Biellese inizia a mostrare i primi segnali di cambiamento. Le previsioni meteo per venerdì 31 luglio 2026 indicano infatti una giornata inizialmente stabile e molto calda, seguita da un graduale aumento della nuvolosità che, nel corso della serata, potrà favorire piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. Le temperature resteranno comunque elevate, con una massima di 36°C e una minima di 25°C, mentre permane l’allerta meteo per afa, soprattutto durante le ore centrali della giornata.

Mattinata di sole con clima afoso e temperature in rapido aumento

La giornata inizierà con condizioni pienamente estive su Biella e nelle aree circostanti. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con il sole protagonista fin dalle prime ore. La temperatura minima di 25°C renderà il risveglio già molto caldo, mentre i venti moderati da Nordest garantiranno una ventilazione limitata, insufficiente ad attenuare la sensazione di afa. Con il passare delle ore il caldo aumenterà rapidamente, rendendo le ore centrali particolarmente impegnative dal punto di vista climatico.

Pomeriggio ancora stabile, poi peggioramento verso sera

Fino al pomeriggio il tempo resterà in prevalenza asciutto, ma con un progressivo aumento della nuvolosità. Tra il tardo pomeriggio e la sera il cielo tenderà a coprirsi e saranno possibili piogge e rovesci localmente temporaleschi, con accumuli complessivi intorno ai 3 millimetri. Si tratterà di fenomeni generalmente rapidi, ma che potranno risultare localmente intensi. La temperatura massima raggiungerà i 36°C, confermando condizioni di caldo marcato nonostante il graduale peggioramento. Nel pomeriggio soffieranno venti moderati da Nord, mentre lo zero termico si porterà intorno ai 4.470 metri, segnale di una massa d’aria ancora molto calda in quota.

Serata più instabile con temporali isolati

La fase più movimentata della giornata è attesa dopo il tramonto. L’aumento dell’umidità e l’indebolimento dell’alta pressione potranno favorire la formazione di rovesci e locali temporali, alternati a pause asciutte. Dopo il passaggio delle precipitazioni il clima diventerà leggermente più gradevole, pur mantenendo temperature ancora elevate per il periodo.

Tendenza meteo Biella

Sabato 1 agosto: cielo poco nuvoloso, con tempo asciutto e temperature ancora estive;

cielo poco nuvoloso, con tempo asciutto e temperature ancora estive; Domenica 2 agosto: giornata soleggiata, con condizioni stabili e assenza di precipitazioni;

giornata soleggiata, con condizioni stabili e assenza di precipitazioni; Lunedì 3 agosto: il sole continuerà a prevalere, accompagnato da un clima caldo ma generalmente stabile.

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