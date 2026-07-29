BIELLA – L’estate continua a mostrare il suo volto più intenso anche nel Biellese. Per giovedì 30 luglio 2026, le previsioni meteo indicano una giornata caratterizzata da cieli completamente sereni, sole splendente e temperature eccezionalmente elevate, favorite dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Non sono previste precipitazioni, mentre il termometro potrà raggiungere una temperatura massima di 36°C, con una minima di 25°C. Rimane inoltre attiva l’allerta meteo per afa, soprattutto nelle ore centrali del giorno, quando il caldo sarà più intenso.

Risveglio già molto caldo con cielo sereno

La giornata inizierà sotto il segno della stabilità atmosferica. Su Biella il cielo si presenterà sereno fin dalle prime ore del mattino, senza nuvole significative. La temperatura minima di 25°C renderà il risveglio particolarmente caldo, con una sensazione di afa già percepibile prima dell’alba completa. I venti deboli provenienti da Nordest garantiranno soltanto una lieve ventilazione. Le condizioni saranno ideali per chi deve spostarsi nelle prime ore del giorno, ma il caldo aumenterà rapidamente con il passare delle ore.

Pomeriggio con caldo intenso e picchi di 36°C

Nella seconda parte della giornata il sole continuerà a dominare il cielo. La temperatura massima toccherà i 36°C, facendo di questa una delle giornate più calde della settimana. Il cielo resterà sereno o al più poco nuvoloso, mentre i venti deboli da Sudest non riusciranno ad attenuare in modo significativo la sensazione di caldo. Lo zero termico salirà fino a circa 4.632 metri, confermando la presenza di una massa d’aria molto calda anche alle quote più elevate. Nelle ore centrali sarà consigliabile limitare le attività all’aperto, evitare l’esposizione diretta al sole e mantenere una corretta idratazione, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

Serata stabile con temperature ancora elevate

Anche dopo il tramonto il tempo rimarrà stabile. Il cielo resterà completamente sereno, mentre le temperature diminuiranno lentamente mantenendo un clima caldo e afoso fino a tarda sera. Le condizioni saranno comunque favorevoli per eventi estivi e iniziative all’aperto.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 31 luglio: ancora sole prevalente, con cielo poco nuvoloso e temperature elevate;

ancora sole prevalente, con cielo poco nuvoloso e temperature elevate; Sabato 1 agosto: il tempo resterà stabile e soleggiato, senza precipitazioni e con caldo persistente;

il tempo resterà stabile e soleggiato, senza precipitazioni e con caldo persistente; Domenica 2 agosto: proseguiranno condizioni estive e asciutte, con sole dominante e valori termici ancora superiori alla media del periodo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook